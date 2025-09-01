Ojos en Alerta: vecina avisa a la policía al escuchar ruidos en el techo

1 septiembre, 2025 0

El programa Ojos en Alerta que impulsa la Municipalidad da sus frutos. Este lunes, una vecina dio aviso a las autoridades al notar ruidos en el techo de su vivienda.

Arribado al lugar personal policial hizo un rastreo en las inmediaciones, notando que en la casa lindera, en Berutti 234, había una ventana abierta y la cortina de enrollar estaba trabada con un palo.

Los uniformados pudieron ingresar, constataron un gran desorden, y dieron aviso a una persona colaboradora de la familia, ya que su propietario, Raúl Grignoli, no se encontraba en la ciudad, por lo que tampoco se pudo determinar si hubo algún faltante.

