Olavarría: Balearon a un concejal del PRO en un asalto

5 octubre, 2025 108

El concejal del PRO Javier Frías, miembro del bloque de Juntos en el Concejo Deliberante de Olavarría, fue baleado durante un asalto registrado este sábado por la mañana.

El hecho ocurrió cuando Frías habría sido interceptado por un delincuente cuando realizaba un reparto particular en inmediaciones de una despensa ubicada sobre Azopardo al 1700, en el barrio Independencia y a raíz de su actividad privada como comerciante. El concejal vende pan al por menor y productos de panadería.

De acuerdo con la información brindada por medios locales, el edil se habría resistido al robo y recibió un disparo en una de sus piernas, causando lesiones en la tibia.

Herido, fue trasladado al Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, donde se encuentra internado con un estado clínico estable y fuera de peligro.

La investigación del caso está a cargo de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial Azul, del fiscal Christian Urlézaga. El funcionario judicial dispuso que las actuaciones se realicen de forma conjunta entre la SubDDI, la UTOI, la Comisaría Primera y el Comando de Patrullas local.

El Municipio presta apoyo desde el área de Protección Ciudadana y el Centro de Monitoreo Municipal. El análisis de las cámaras de seguridad de la zona permitió rastrear al agresor, quien ya fue identificado.

Mensajes de apoyo

Luego de que se conociera el hecho, personas allegadas al edil compartieron su pesar y dieron muestras de apoyo en redes sociales.

“Quiero expresar mi más enérgico repudio al violento ataque que sufrió Javier Frías mientras desarrollaba su labor de todos los días”, expresó Andrea Coronel, Delegada del Comité Ejecutivo Nacional de lucha contra la Trata en Ministerio de Seguridad.

“Conozco a Javier desde hace años y hemos trabajado juntos desde el fomentismo. Es una persona valiosa, trabajadora y comprometida, que ha dedicado gran parte de su vida no solo al fomentismo local, sino también al bienestar de los vecinos de nuestra ciudad”, agregó la funcionaria, quien advirtió: “Hechos de esta gravedad no pueden ni deben naturalizarse en Olavarría”.

“Nuestra ciudad siempre se caracterizó por ser una comunidad tranquila, de trabajo y esfuerzo. Sin embargo, la creciente violencia y la inseguridad que golpean hoy a nuestros vecinos son el reflejo de un proceso de “CONURBANIZACION” que rechazamos categóricamente”, agregó y cerró: “¡Estamos con vos Javi, pronta recuperación!”.

En la misma línea, el concejal Guillermo Lescano escribió: “Mi solidaridad para Javier Frías y toda su familia. Lamentablemente Olavarría vive en carne propia la conurbanización, tierra de nadie y la desidia del municipio”.

“Pensar que en Sierras Bayas llevaban adelante operativos y despliegues policiales a los camiones y joroban la vida a los que trabajan y se ganan la vida produciendo. En el mientras tanto, los otros, hacen de la suya y le cagan la vida al laburante”, concluyó.

Volver