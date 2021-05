Operativo antidrogas: quedaron detenidas tres personas, una cumplía prisión domiciliaria

22 mayo, 2021

El Juzgado de Garantías de Tres Arroyos, a cargo de la doctora Fabiana Brandolín, resolvió convertir en detención la aprehensión de Maximiliano Alejandro Olivera, Vanesa Soledad Curcio y Braian Emanuel Politano, conforme imputación que les atribuyó la Fiscalía por comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas a potenciales consumidores, informaron fuentes judiciales.



En el caso de Olivera, al momento de su indagatoria asumió toda la responsabilidad por el hallazgo de droga en su casa. Manifestó que tiene una condena firme por tráfico de estupefacientes, del Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata y que la misma la estaba purgando con arresto domiciliario en la calle Chacabuco 1372, Tres Arroyos.

Además, admitió que tenía otra condena anterior por portación de arma, y aseguró que él era el único dueño de la cocaína, quien la fraccionaba lista y la vendía. Sostuvo también, que su concubina, su madre y hermana no participaban de su actividad ilegal. Por ello fue que, respecto de Cristina Isabel Menna, Laura Soledad Pereyra y Iara Nicole Espinal (familiares convivientes con Olivera), se consideró que, de momento, si bien continuarán sujetas a proceso penal, no correspondía su detención por la ausencia de pruebas que las incluyan en la maniobra de narcomenudeo.

En cuanto a la situación de Vanesa Soledad Curcio y Braian Emanuel Politano, la Magistrada ordenó que permanecerán detenidos por la presunta comisión del delito de comercialización de estupefacientes al menudeo, en infracción a la Ley Nacional Nº 23.737. Curcio adujo en su descargo que lo incautado era para consumo personal, y Politano ha negado que la droga (cocaína) hallada en su casa fuera de su propiedad.

Sin embargo, respecto al señor Politano la posesión de estupefacientes no solo se encontraba con elementos que marcan una tenencia con fines de comercialización (elementos de fraccionamiento, balanza), sino que a su vez se han recolectado mensajes en los que él ofrecía a la venta marihuana, indicando incluso los precios de aquel narcótico. Mientras que en relación a Curcio, lo cierto es que su negativa no basta para negar lo que acreditó la Fiscalía, desechándose, de momento, una coartada como la invocada.

En síntesis, para la Jueza, los elementos de convicción reunidos resultan suficientes para considerar a los aprehendidos Olivera, Politano y Curcio, como probables autores del delito tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

