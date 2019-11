Operativo traba-dispenser: no se descarta que hayan más personas involucradas

El Subcomisario Héctor Fernández, responsable de la Delegación de Investigaciones de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Tres Arroyos, indicó a LU 24 respecto al operativo policial concretado ayer en nuestra ciudad, en la que aprehendieron a dos personas oriundas del conurbano bonaerense que estaban siendo investigadas desde La Plata por estafas con modalidad traba-dispenser en cajeros automáticos. En la ciudad no se registraron denuncias, pero sí se tomó conocimiento de al menos dos víctimas en Gonzáles Chaves.



“Estamos aun trabajando respecto al operativo concretado ayer, donde dos personas oriundas del conurbano bonaerense, estaban siendo investigadas a partir de la organización de Ciber Crimen de La Plata que son iniciados de la red link del Banco Nación. Estas personas estaban cometiendo estafas con la modalidad de traba-dispenser, que es colocar una pequeña chapa en el lugar donde sale el dinero de los cajeros automáticos. Cuando uno retira el cajero se lo otorga pero al estar la chapa colocada ahí no sale, el cliente se retira y ellos van por detrás, sacan la chapa y retiran el dinero, van rotando. Esta modalidad fue detectada por personal de red link de Banco Central, y personal de seguridad de ellos, junto a la Dirección de Ciber Crimen de La Plata comenzaron investigación y esperaban un movimiento cerca. Ayer se detectó que habrían estado acá y personas de la oficina local, inició tareas investigativas y a la tarde, logramos ubicarlos y concretar la aprehensión. No tenemos denuncias aquí, si en Gonzáles Chaves y posterior a la aprehensión. Seguramente aparecerán más casos”, relató.

No se descarta que existan más personas involucradas.

Interviene la fiscalía a cargo de la Dra. Natalia Ramos.

