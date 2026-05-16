Operativo “Zonas calientes” en Bahía Blanca: 14 aprehendidos, secuestro de vehículos y droga

16 mayo, 2026 82

Múltiples aprehensiones, secuestro de droga y vehículos fue el resultado de un megaoperativo policial se desarrolló anoche en Bahía Blanca.

Más de un centenar de efectivos policiales de distintas áreas de la fuerza bonaerense, con el apoyo de personal municipal, estuvieron involucrados en el procedimiento denominado “Zonas Calientes”.

Catorce personas fueron aprehendidas por diferentes causas, donde el trabajo se llevó a cabo en los barrios Luján, Pacífico, Villa Rosario, Palos Verdes, Villa Talleres, Ingeniero White, Saladero, Vista Alegre, Maldonado, Mariano Moreno y Harding Green, entre otros.

Algunos de los arrestos estuvieron vinculadas al robo de motocicletas, y otros por infracción a la Ley de drogas. También fueron detenidos individuos que eran buscados por la justicia.

Durante los controles se identificaron a más de 400 personas e interceptaron casi 300 vehículos. En esas circunstancias resultaron secuestrados dos automóviles y 11 motocicletas.

La tarea de los uniformados fue coordinada por el Superintendente, comisario general Gonzalo Bezos; el Jefe de la Policía Departamental, comisario mayor Gonzalo Sandobal, y los responsables de las comisarías bahienses.

También participaron el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad, Federico Montero, y el Director de la Agencia de Seguridad bahiense, Martin Pacheco.

fuente: lanueva.com

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