Operativos de nocturnidad: 10 alcoholemias positivas en la noche del viernes
Durante la noche del viernes feriado, el área de Tránsito municipal realizó los regulares controles vehiculares.
Con el objetivo de prevenir y hacer cumplir la Ley provincial de alcohol 0 al volante, se realizaron test de alcoholemia, dando como resultado 10 positivos, siendo el más elevado de 1,10 g/lt; sumada a estas infracciones también se presentó, en algunos casos, la falta de documentación obligatoria para circular.
Desde la Secretaría de Seguridad se continúa trabajando en la prevención y la responsabilidad, para hacer de las calles y el distrito un lugar seguro.