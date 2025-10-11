Operativos de nocturnidad: 10 alcoholemias positivas en la noche del viernes

11 octubre, 2025 501

Durante la noche del viernes feriado, el área de Tránsito municipal realizó los regulares controles vehiculares.

Con el objetivo de prevenir y hacer cumplir la Ley provincial de alcohol 0 al volante, se realizaron test de alcoholemia, dando como resultado 10 positivos, siendo el más elevado de 1,10 g/lt; sumada a estas infracciones también se presentó, en algunos casos, la falta de documentación obligatoria para circular.

Desde la Secretaría de Seguridad se continúa trabajando en la prevención y la responsabilidad, para hacer de las calles y el distrito un lugar seguro.



