Operativos de prevención y control vehicular en Adolfo Gonzales Chaves

2 febrero, 2026

La Policía de Seguridad Comunal de Adolfo Gonzales Chaves, junto a personal de la UTOI y efectivos policiales de apoyo, llevó adelante durante el fin de semana un mega operativo de prevención y control en distintos sectores de la ciudad, coordinado desde la Secretaría de Seguridad.

El despliegue, que finalizó alrededor de las 21 horas del domingo 1 de febrero, incluyó controles estáticos y dinámicos en zona urbana y periférica, con el objetivo de fortalecer el orden del espacio público y brindar tranquilidad a vecinos, a través de una presencia preventiva sostenida.

Durante el operativo fueron identificados 172 autos, 86 motos y 266 ciudadanos.

En cuanto a las actuaciones, se procedió al secuestro de 4 motocicletas, se aprehendieron 2 personas, se concretó la detención de 1 persona con orden judicial vigente y se labró 1 infracción contravencional. No se registraron secuestros de vehículos automotores.

“Estos operativos son parte de una política de presencia y prevención que busca garantizar el orden en el espacio público y la tranquilidad de los vecinos. Se trabaja de manera articulada entre la Policía Comunal, UTOI y los distintos equipos de la Secretaría, integrando tareas con Tránsito y el Centro de Monitoreo para lograr controles más efectivos y una respuesta más rápida”, destacaron desde la Secretaría de Seguridad.

Desde el área remarcaron que este tipo de intervenciones continuarán desarrollándose de manera periódica, con recorridas y controles planificados en distintos puntos del distrito.

