Operativos de rescate y advertencia a pescadores por el “mar traicionero”

7 febrero, 2026

En el marco del desarrollo de “Las 24 Horas de la Corvina Negra”, la organización y las autoridades de seguridad han emitido un comunicado urgente debido a una serie de incidentes en el agua que requirieron el despliegue de unidades sanitarias en los sectores de Dunamar y las piedras.

Horacio Pesalaccia, vicepresidente del club organizador, fue enfático en pedir precaución: “El mar está traicionero; no está tan bueno y manso como se ve desde afuera. Hay canaletas muy profundas y la marea está subiendo”, advirtió el dirigente.

Dos ambulancias de la empresa Policoop fueron movilizadas de urgencia tras reportarse dificultades en el mar. Según trascendió, uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando un niño de 11 años fue arrastrado por la corriente mientras intentaba realizar un lanzamiento. Su padre acudió en su ayuda, y ambos presentaron serias dificultades para regresar a la orilla por sus propios medios.

El peligro principal radica en que los pescadores cruzan las canaletas con el agua a la cintura, pero al subir la marea en pocos minutos, el camino de regreso se vuelve peligroso o inexistente.

