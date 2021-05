Operativos nocturnos: varios vehículos y un comercio infraccionados por no respetar los horarios

20 mayo, 2021 Leido: 360

Continuando con el cumplimiento de las medidas sanitarias que exigen las actuales normativas vigentes, la Secretaría de Seguridad procedió, como cada noche, a controlar la circulación en nuestra ciudad.

En las últimas horas de anoche fueron infraccionados varios vehículos y un comercio, ubicado en Moreno y Suipacha, que no respetó el horario de cierre.

La misma Secretaría recuerda principalmente a los particulares que de ninguna manera están permitidas las salidas, sean recreativas o no, después de las 20 horas, como las que se observan todas las noches, principalmente en el predio de la Fiesta del Trigo. Toda persona que no cumpla con lo que dicta la medida de restricción de circulación, también será alcanzada por la correspondiente multa.

Volver