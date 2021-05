Operativos: Personal municipal desactivó un festejo con casi 100 personas

2 mayo, 2021 Leido: 878

La Dirección de Inspección General, dependiente de la Secretaría de Seguridad, informó que en la madrugada del domingo realizó una serie procedimientos en varias casas particulares y salones de fiestas, debido a los llamados de vecinos que denunciaban la existencia de ruidos molestos.



Por un lado, las autoridades acudieron a un domicilio particular sobre calle Estrada en donde se producía una reunión clandestina, también a acudieron a un salón de fiestas en calle Tucumán en donde procedieron a desactivar un festejo con casi 100 asistentes. Lo que llamó poderosamente la atención del personal municipal fue que al llegar a calle Talcahuano pudieron confirmar que es el mismo domicilio en donde durante la noche del viernes tuvieron que actuar por ruidos molestos. Esta vez se encontraron con un festejo de 15 años en un domicilio particular.

La reincidencia de los vecinos que no adoptan las medidas que las autoridades sanitarias disponen, no hacen más que incrementar los operativos de las distintas dependencias municipales.

Las autoridades agradecen a los vecinos, que a través de sus denuncias, dan cuenta de aquellos que aún no entienden la peligrosidad de no mantener la precaución en virtud a la actual pandemia.

En este último caso, el Municipio actuará de oficio ante las autoridades de la justicia competente.

Volver