Operativos y multas a camiones y transporte pesado que circulaban por caminos rurales

12 julio, 2025 0

Gracias a la colaboración inicial de vecinos que advirtieron la circulación indebida de vehículos en caminos rurales y de tierra, inspectores de tránsito municipales se presentaron en la zona de Balneario Orense para constatar la situación.

Como resultado, se multó a camiones por circular en caminos no habilitados para transporte pesado y de carga, dando cumplimiento a la ordenanza N° 7688. Cabe recordar que esta normativa prohíbe la circulación de vehículos pesados por todas las trazas que no se encuentren pavimentadas, ya sea con asfalto, adoquín o concreto. Esta restricción incluye también los caminos no pavimentados que formen parte de rutas nacionales o provinciales, así como las calles o caminos dentro del área urbana.

Además, se hace hincapié en el cumplimiento de esta ordenanza durante los días en que los caminos no se encuentran suficientemente secos y aireados, ya que esto puede agravar aún más las condiciones de circulación.

Desde la Secretaría de Seguridad continúan trabajando de manera conjunta y cercana al vecino, “con el objetivo de construir entre todos el distrito que queremos”.

