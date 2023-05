Orense: le chocaron el auto fuera de La Palma y busca testigos

23 mayo, 2023

Durante el fin de semana, un hecho insólito se vivió con un camión que incrustó al boliche La Palma de Orense porque lo echaron del lugar. Ante esto, Mario Salomón, dueño del auto que también fue afectado por este increíble accionar, dialogó con LU 24 este martes y dio sus declaraciones.

En este hilo, Salomón expresó: “yo estaba dentro del boliche y escucho que la gente me decía que me chocaron el auto. Inclusive, se decía que un camión estaba haciendo desastre con varios vehículos y cuando salgo me encuentro con el auto hecho pedazos, quiero saber que pasó porque me van a pedir testigos y muchas cosas. Yo no lo vi, pero fue en ese momento.”

Y dicho esto, continuó: “mi auto estaba frenado y me hace chocar con una camioneta que estaba delante. Me causa rareza que el lunes, aparece el chico que manejaba el camión y me dice que no fue él, por lo que tengo una intriga, no se quién fue y encima tengo que pagar por algo que yo no hice.”

Además, extendió su queja y dijo: “alguien se va a tener que hacer responsable. Hay cámaras del municipio y otras más, pero da justo la casualidad de que en esa parte no se puede apreciar el hecho. Pero ojalá que todo esto se termine de esclarecer, porque todo es muy engorroso.”

Volver