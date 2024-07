Orgullo tresarroyense: Una cocina Istilart, de las más grandes del mundo

27 julio, 2024 10

Una cocina a leña Istilart está entre las más grandes del mundo. En las últimas horas se viralizaron imágenes en redes sociales de la que posee la Escuela Agrotécnica de Victorica, provincia de La Pampa.

“Es la misma que tiene Francis Mallmann y, para hacérsela, gente de la fábrica viajó a Victorica para ver el funcionamiento de la misma porque hacía muchos años que no se producía ya que no se vendía”, contó a LU 24 Javier Gallardo, propietario de la histórica empresa tresarroyense.

“Gracias a él hemos vendido algunas cocinas, no tan grandes como esa, a restaurantes, sobre todo de Mendoza”, destacó.

Asimismo, expresó que “es un orgullo que nuestros productos sigan estando presentes en toda la Argentina”.

La cocina tiene una plancha superior de 2 metros por 2 metros de lado. El artefacto del piso a la plancha mide 80 centímetros.

Tiene cuatro hornos y cuatro bajo hornos. Cuenta con dos lugares para encender el fuego y permite cocinar carne, por ejemplo, para 150 comensales a la vez. Pesa 2600 kilos armada.

Además, Gallardo explicó que “nos demanda 30 días de fabricación con dos personas trabajando exclusivamente en ella”.

Finalmente, detalló que “el humo sale por abajo, a través de cañerías subterráneas y después retoma hacia arriba. Eso, en su momento, después de tanto tiempo sin hacerla, nos sorprendió”.

Las cocinas de Istilart fueron numeradas, desde la “1” hasta la más grande, que no estaría lejos de figurar en el libro de los Récord Guinness, dado que no habría antecedentes en el mundo sobre ese producto y su particular perfil.

Volver