Oriente: Calvo habría matado a Natalí delante de sus hijas

15 marzo, 2022 Leido: 1819

Sebastián Calvo, confeso femicida de Natalí Rodríguez, de 30 años, fue trasladado esta tarde desde la Subcomisaría de Oriente, donde estaba detenido, a una dependencia de la zona por cuestiones de seguridad.



De acuerdo a las primeras informaciones, en horas de la mañana la mujer fue estrangulada por su ex marido en una vivienda de calle Mitre entre el 400 y el 500.

Según se supo, Calvo, de 34 años, habría llevado a las pequeñas hijas de ambos a la casa de su madre y le dijo que se había mandado una “macana”. Seguidamente se presentó en la Subcomisaría local, donde quedó detenido.

El oficial principal Sergio Tort, jefe de la dependencia policial de Oriente, expresó a LU 24 que “es un día tristísimo para la localidad. A las 10 de la mañana, aproximadamente, se presentó una persona de sexo masculino, quien hizo manifestaciones autoincriminatorias aduciendo que había tenido una situación de violencia con su ex pareja y a raíz de esto le había quitado la vida. Ante su relato, a prima facie, constatamos que estaba ubicado en tiempo y espacio, le dijimos que guarde silencio, dejamos una custodia policial con el mismo y nos dirigimos al lugar donde nos había relatado esta persona. Al llegar, constatamos la veracidad del hecho. Se pudo ingresar a la vivienda y se observó el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino boca abajo”. Asimismo, indicó que personal de la Unidad Sanitaria intentó reanimarla con maniobras de RCP. “Lamentablemente es un hecho que nos impacta en esta sociedad tan pequeña. Se está trabajando con la mayor celeridad posible”, aseguró.

Tort confirmó que tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo del doctor Jorge Viego, que trabaja junto a la Ayudantía Fiscal Descentralizada de Coronel Dorrego.

“Estas personas tenían dos niñas en común, de 2 y 4 años, que, en el momento del hecho, aparentemente, estaban presentes. Ya cuentan con apoyo de psicólogos al igual que los familiares del imputado y de la víctima. Están con el Gabinete de Violencia de Género y se trabaja en pos de salvaguardar el estado psicológico tanto de los padres de las víctimas como de las menores”, afirmó.

“Aparentemente, estuvieron casados durante seis años, después se divorciaron y no hubo denuncias previas de violencia de género, nadie se esperaba este desenlace porque no era una persona violenta y no había tenido manifestaciones de querer agredir a esta persona en otras ocasiones”, finalizó.

