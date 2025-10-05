Oriente: el fuego consumió un auto en Puente Viejo

5 octubre, 2025 0

Este domingo se produjo un incendio que consumió totalmente a una Volkswagen Country, en el camino hacia Puente Viejo, según informa lacostaoriente.com

El incidente fue en horas de la tarde cuando por causas que se tratan de determinar tomó fuego el vehículo, y afortunadamente no se registraron daños personales.

En el lugar, trabajaron arduamente dotaciones de Bomberos Voluntarios de Copetonas para controlar y sofocar las llamas, evitando mayores riesgos.

Volver