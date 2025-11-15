Oriente: Vandalismo en Food Truck

Propietarios de un carro gastronómico en la localidad de Oriente, denunciaron a través de sus redes sociales haber sido víctima de actos vandálicos en su herramienta de trabajo:

“Hoy, al ir a trabajar, amanecimos con la lamentable sorpresa de que nuestro Food Truck ha sufrido daños por un acto de vandalismo en su ubicación habitual.

Lo más grave es la rotura de los caños de gas, lo que compromete seriamente nuestra operatividad y seguridad.

¡Qué triste que pasen estas cosas! Ponemos mucho esfuerzo y pasión en nuestro emprendimiento.

Les recordamos que nuestro Food Truck se encuentra en el Río Quequén, a la altura del Puente Viejo en el día de ayer viernes fue inaugurado. Agradecemos de antemano cualquier información o ayuda que la comunidad pueda brindarnos. Esperamos volver a estar con ustedes lo antes posible”.

