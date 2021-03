Otra denuncia por usurpación de una casa en calle Alberdi al 600

Juan Seguel, vecino de Tres Arroyos, denunció a través de LU 24 la usurpación de su casa en la calle Alberdi N° 664. “Gente allegada detectó que habían entrado personas a mi hogar, me llamaron inmediatamente, tarde una semana en conseguir pasaje porque estaba en La Plata, vine e hice la denuncia”, dijo.



Según explicó el damnificado, logró dialogar con el sujeto que se entrometió en su vivienda y pudo comprobar que además de él estaba su mujer y dos menores de edad. “En la discusión me dijo que si yo quería los desalojaba en ese momento”, manifestó.

Además, agregó que “él quería que lo esperara una semana, le dije que vaya a Acción Social que le iban a facilitar alguna vivienda y me dijo que sí. Averigüe en el lugar, y resulta que no fue, esa misma tarde recibí dos audios de él, medios intimidantes, en los cuales aseguraba que había ido a la DDI que él tenía todas las de ganar y que hasta que no salga el desalojo no se iban a ir”.

El propietario realizó la denuncia en la comisaria y dijo que está en manos del abogado, “me resulta injusto que yo ande como un paria en la calle y una persona esté en mi casa con todos mis electrodomésticos y muebles. Hay perdidas de vienes materias muy importantes”, aseguró.

Seguel contó que el usurpador “mencionó que había ido a hablar con Marcelo León (Secretario de Desarrollo Social) y que sabía que la casa debía impuestos, hay una filtración de datos por parte de la municipalidad, asumió que el inmueble estaba abandonado”.

“Supuestamente dice que no me va a robar nada pero yo ya note el faltante de cosas. Uno de los vecinos le está prestando luz y otro le daba ayuda, no quise hablar con ellos. Yo soy una persona de riesgo, tuve que venir desde La Plata y comprometí la salud de toda mi familia”, concluyó.

