Otra estafa bancaria a una jubilada tresarroyense y por medio de una venta online

2 junio, 2021 Leido: 293

Una mujer tresarroyense fue víctima de una estafa a partir de una venta en Facebook. Le vaciaron la cuenta bancaria y además le gestionaron un préstamo de 100.000 pesos a su nombre.

Publicó con fines de venta una impresora, y un hombre la contactó pidiéndole un contacto por Whatsapp con la intención de comprarla. Esta persona le indicó que le haría una transferencia, pero que previamente tendría que ir al cajero automático con su tarjeta de débito, para realizar algunos movimientos previos que le permitirían recibir el depósito del dinero.

Ya en el cajero, acompañada por su hija, el desconocido le indicó por teléfono que debía completar la gestión de la vía de identificación denominada Token, y pasarle los datos a él para concretar la transferencia del dinero. Mientras advertían que el dinero no llegaba, el individuo les dijo que tenía un inconveniente y les pidió otras posibles cuentas para hacerlo. Allí advirtieron la maniobra y le respondieron que volverían a su casa. Conectadas de nuevo en Facebook, advirtieron que ya le había ocurrido lo mismo a otra vecina tresarroyense, que incluso publicaba la misma foto que el estafador usa en su cuenta de Whatsapp.

Cuando quisieron ingresar a la cuenta por homebanking le bloquearon el acceso. Entonces, la hija de la damnificada se comunicó con el banco, donde le respondieron que indudablemente su madre jubilada había caído en manos de una red de estafadores que ya ha cometido los mismos delitos en innumerable cantidad de casos. Desde el banco se las convocó a llevar la denuncia policial, pero todavía no tienen ninguna precisión respecto de cómo va a evolucionar su caso. “No sabemos en qué va a terminar porque tampoco desde el banco nos aseguran que mi mamá no va a tener que pagar, con su jubilación, ese préstamo. Y lo que nos indigna es que antes nos pedían hasta el grupo sanguíneo para sacar un crédito, y ahora con ese código pueden sacar lo que se les antoje. Adelante nuestro le pasó a un hombre que fue a cobrar su jubilación y su tarjeta estaba bloqueada, pero en este caso se trataba de un hombre que vendía una camioneta pero no le sacaron plata, por el contrario le depositaron más de un millón de pesos usando su cuenta para una operación fraudulenta. Así operan”, sostuvo la mujer.

FOTO ILUSTRATIVA

