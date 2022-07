Otra estafa más: Vendían leña en la zona con los datos de su empresa

1 julio, 2022

Los diferentes tipos de estafas que trajo la virtualidad sigue siendo información diaria, esta vez, un comercio de venta de leña con trayectoria en la ciudad, también fue víctima del robo de datos comerciales que fueron utilizados para cometer ilícitos.

Juan Carlos Majt, víctima y propietario del comercio dijo: “se apoderaron de mis datos de la leñera y armaron otro facebook falso, donde venden como si fuera yo y yo no tengo nada que ver. Los estafadores ponen a la venta leña, les piden que les depositen un anticipo del 30/40% y el resto al momento de la entrega.

Lo cierto es que a mí me empezaron a reclamar la leña que supuestamente les había vendido y ahí me di cuenta de lo que se trataba, estaban estafando a la gente con mis datos.

Yo hice la correspondiente denuncia porque la gente me reclama a mí, y esto lo estaría haciendo desde mediados de junio aproximadamente, en Bahía Blanca, Necochea, Darregueira, Puán, ahora me están escrachando a mí como estafador y no tengo absolutamente nada que ver con todo esto, hace 40 años que vendo leña y ahora me están perjudicando mucho con todo esto”.

