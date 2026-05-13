Otra investigación se suma para Adorni: Pagó 15 mil dólares en efectivo por un alquiler

13 mayo, 2026 0

Un testigo en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento contra Manuel Adorni, declaró en la causa que el funcionario le alquiló una propiedad en country Indio Cuá y le abonó en efectivo u$s 15.000.

Según el testimonio que brindó José Rodríguez el importe corresponde a la suma de dos contratos de alquiler que pagó Adorni para permanecer allí, mientras se llevaban adelante las reformas de su propiedad.

Rodríguez afirmó que hubo tres acuerdos distintos de alquiler con Adorni, todos pagados en efectivo y en dólares.

El primero de los contratos fue firmado en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia y cuando Adorni todavía no era funcionario nacional.

El acuerdo contemplaba el alquiler de la propiedad entre el 31 de diciembre de 2023 y el 3 de marzo de 2024, por un total de US$ 5600, más otros US$ 1000 entregados como depósito al momento de la firma.

De acuerdo con su relato, el segundo contrato se celebró en marzo de 2024 y se extendió desde el 1 de ese mes hasta el 28 de febrero de 2025. El valor total acordado fue de US$ 13.000.

Entre marzo y diciembre de 2024 Adorni pagó US$ 800 mensuales, mientras que en enero de 2025 abonó US$ 3000 y en febrero otros US$ 2000.

Además, reveló que existió un tercer acuerdo, aunque esta vez sin contrato. Correspondería al lapso entre el 1° de marzo y el 30 de junio de 2025. En ese caso, el testigo indicó que Adorni abonó US$ 2400 por los meses de marzo, abril y mayo, además de otros US$ 800 correspondientes a junio, cuando finalizó su estadía

La declaración de José Rodríguez se suma a la de Matías Tabar, el contratista que hizo las remodelaciones de la casa adquirida por el matrimonio de Manuel Adorni y Bettina Angeletti, con un costo de u$s 245.000 que el jefe de gabinete habría pagado en efectivo y sin factura.

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