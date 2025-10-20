Otra moto recuperada. Estaba denunciada por robo

Personal de la Comisaria Primera de Tres Arroyos, procedió en la Avenida Leandro N. Alem 500, a la aprehensión de un sujeto de 24 años, quien circulaba en una motocicleta Gilera Smash de 110 cc, sin dominio colocado.

El rodado poseía un Pedido de Secuestro Activo de fecha 18 de Marzo del año 2024, por el delito de Hurto de Motovehiculo, resultando damnificado un ciudadano de esta ciudad, pedido de secuestro solicitado por la UIFJ Nro. 13 del Dr.Carlos Facundo Lemble.

Se instruyen actuaciones prevencionales por el delito de encubrimiento, a cargo de la Fiscalía de turno local

El aprehendido fue alojado en el sector de calabozos de la Comisaría Primera, a disposición de la justicia.-

