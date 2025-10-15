Otra moto robada, fue recuperada en nuestra ciudad

15 octubre, 2025 446

En las últimas horas, personal de la Policía junto al Escuadrón de Caballería, logró recuperar una motocicleta robada en un operativo realizado en Avenida Libertad al 1800.

Según se informó, el conductor del rodado, al advertir la presencia policial, abandonó la moto y escapó corriendo, sin poder ser alcanzado.

Al realizarse la verificación del chasis y motor, se constató que se trataba de una Motomel 150 cc sin dominio colocado, que contaba con pedido de secuestro activo desde el 14 de octubre de 2025, solicitado por la UFI N°20 del Departamento Judicial de Necochea, a cargo del Fiscal Walter Piarrastegui.

La moto había sido sustraída en la ciudad de Necochea, siendo María Florencia Luayza la damnificada.

Se iniciaron actuaciones por hallazgo, con intervención de la UFIJ N°20.

