Otra vez el “corralito” como ardid de estafadores

El "cuento del tío" volvió a tener al “corralito financiero” como modalidad para perpetrar estafas en Tres Arroyos.

Mediante un llamado telefónico, los delincuentes se hacen pasar por un familiar y manifiestan a la víctima que deben llevar el dinero a lugares más seguros.

En el caso contado a LU 24, que no dio sus frutos porque la mujer terminó dándose cuenta de lo que sucedía, le decían “soy tu nieta la más linda”, la que supuestamente tenía una afección en la voz e insistía en que no se llamara al padre.

Cabe señalar que no hay ninguna operatoria de entidades bancarias ni financieras para sacar dinero de circulación y, además, toda operación financiera debe realizarse personalmente en el banco.