Otra vez la Ruta 88: muere motociclista atropellado por un camión

16 marzo, 2026 0

Castor Pablo Ramiro, de 40 años falleció en las últimas horas tras ser atropellado el viernes pasado por un camión en cercanías del Aeródromo de Mar del Plata, en la Ruta 88 alrededor del mediodía en el kilómetro 9 y medio de esa vía nacional.

Por causas que aún son materia de investigación, la moto fue embestida por el camión, lo que provocó un violento impacto que dejó al conductor con heridas de extrema gravedad.

Tras el llamado de alerta, personal de emergencias acudió rápidamente al lugar del siniestro y asistió al motociclista, que se encontraba en estado crítico.

Debido a la magnitud de las lesiones, los médicos dispusieron su traslado urgente al Hospital Interzonal General de Agudos, donde ingresó en código rojo, protocolo sanitario que se aplica cuando la vida del paciente corre serio riesgo.

Una vez en el hospital, Ramiro quedó internado en terapia intensiva, donde los profesionales médicos trabajaron para estabilizarlo, pero las graves lesiones sufridas durante el choque terminaron siendo irreversibles, y murió el domingo.

La noticia generó conmoción en el entorno de la víctima y vuelve a poner en foco la peligrosidad de la Ruta 88, un corredor donde con frecuencia se registran accidentes de tránsito.

Otro choque fatal en el mismo lugar

Este choque ocurrió a pocos metros de otro siniestro fatal registrado ese mismo viernes. En ese hecho, un automovilista de 57 años perdió la vida tras colisionar contra una camioneta Toyota Hilux.

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