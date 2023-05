Otra vez: Roban medidor de agua en una vivienda

26 mayo, 2023

Me levanté a la mañana, abrí la canilla y no tenía agua, me habían robado el medidor, dijo Luis Piñero, vecino domiciliado en Emilio de la Calle al 500, a LU 24.

Según explicó Piñero, fue el único damnificado en esa cuadra, ya que su medidor era de bronce, aunque indicó que en otros domicilios los malvivientes levantaron las tapas y, al comprobar que eran plásticos, no los robaron.

Son medidores de bronce los que se llevaron, y a los de plástico les levantaron la tapa.

Volver