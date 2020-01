Otro asalto a mano armada a playero de una Estación de Servicio

La Estación de Servicio “Don José” fue asaltada por tercera vez en poco más de dos meses. En este caso la víctima fue el playero del comercio, Sebastián Corral, quien trabaja en la Estación de Servicio en el turno noche.

El hecho ocurrió en los primeros minutos de este domingo, cuando un individuo encapuchado amenazó con un cuchillo a Corral para luego robarle el dinero que tenía encima en ese momento, unos mil pesos.

El playero, lógicamente cansado de los hechos de inseguridad, habló con LU 24 y, entre otras apreciaciones, dijo “salís a trabajar y no sabes si vas a volver caminando al otro día, no sabes si vas a terminar en el Hospital o no”.

“Fue todo muy rápido, él pega el salto y me saca un cuchillo, me dice que le dé la plata y me amaga con el cuchillo dos o tres veces. Le doy la billetera y salió caminando, agarró una bicicleta y se fue en contramano por Dorrego”, relató.

“Parece que se está esperando que pase algo grave para que se mueva un poco más, se ve que la policía pasa por el lugar pero hacer eso más de un minuto no le lleva al ladrón, a uno se le hace eterno pero son segundos”, manifestó Corral, al tiempo que aseguró que realizó la respectiva denuncia en la Comisaría 1ra de nuestra ciudad.

Coincidencias

Corral no descarta que el autor esté relacionado con el asalto que ocurrió hace un par de semanas a la Estación Puma de Av. San Martín y Derqui, dado que el hecho ocurrió en circunstancias similares.

