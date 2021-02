Otro caso de agresión de motociclistas en la zona del Golf: esta vez fue a un caminante

23 febrero, 2021 Leido: 832

Juan Cruz es el hijo de otra víctima de los “motopateadores”, pero en este caso el hecho ocurrió hace alrededor de dos meses. No se trata de un ciclista, sino de un hombre que habitualmente sale a caminar por los alrededores del Golf. “Mi papá sale todos los días por esa zona, por el Camino de Cintura. Ese día, cuando estaba volviendo, escuchó una moto pero no le dio importancia. Pero cuando pasaron a su lado le dieron un fuerte golpe en la nuca. Medio aturdido, esperaba que volvieran quizá con intenciones de robarle, pero eso no pasó. Lo golpearon, escuchó un grito y siguieron”, relató.

“Papá es un hombre de 78 años, fuerte, es un roble, pero el golpe lo aturdió bastante, además del susto porque pensó que querían robarle. De hecho le recomendamos que no fuera más por esa zona, por un tiempo dejó de ir pero ahora volvió, aunque de la mano contraria”, aseguró Juan Cruz.

El papá de Juan Cruz no llamó a la policía porque no había logrado ver a sus agresores, pero la familia recordó el caso cuando LU 24 comenzó a dar cuenta de la existencia de “motopateadores” en la zona donde fue agredido.

“Le dieron un golpe importante, aplicado a la velocidad que venía la moto, no menos de 60 km. Por eso nos quedó la preocupación de que él sale a caminar mientras uno está trabajando, y solo”, concluyó.

Volver