Otro caso de “Cuento del Tío” en la ciudad: esta vez con un sorteo de VISA

Un nuevo caso bajo la modalidad “Cuento del Tío” se conoció este miércoles. Se trata de una vecina de nuestra ciudad que brindó su testimonio con LU 24 para alertar a la población sobre este tipo de estafa.



Elsa contó que la llamaron al teléfono fijo diciendo que era de Visa y que había sido sorteada para unos premios que daban gratis de dinero que iban hasta $10.000 y que había sido sorteada por los últimos 4 números de su tarjeta.

“Como soy ex bancaria la tengo muy clara, entonces le digo está buenísimo. Entonces le pido un teléfono de contacto así yo lo llamo por cualquier cosa que me digan del sorteo. Pero me dijeron que antes tenemos que verificar ciertas cosas, como por ejemplo que les pasara el número de la tarjeta y la clave. Obvio que no”, comentó.

Luego dijo que después continuó hablando con ellos: “En realidad yo trataba de tomarles el pelo y en un momento me tiró un puteada y me colgó cuando se dio cuenta que conmigo no iba a conseguir los datos”, aseguró.