Otro incendio vehicular. Solo daños materiales

7 mayo, 2026 227

Un nuevo incendio vehicular ocurrió esta tarde en la intersección de 9 de Julio y Moreno, donde el conductor del rodado resultó ileso.

Se procuran establecer las causas por las cuales tomó fuego un automóvil Peugeot 307, aunque se supo que el conductor del rodado advirtió mientras circulaba, una humareda que salía de la parte delantera del motor, y al detener la marcha y levantar el capot, verificó que los cables y otros elementos habían tomado fuego.

Rápidamente con el matafuego y la ayuda de otro automovilista también con su extintor, pudieron controlar el suceso.

Aunque preventivamente solicitaron la presencia de los Bomberos para asegurar que todo haya sido sofocado.

Volver