Otro Inspector de tránsito lesionado al perseguir a un infractor

6 noviembre, 2025 0

Los controles de tránsito que se realizan en la ciudad en procura de un mejor tránsito dispuestos por la Secretaría de Seguridad provocan situaciones inesperadas, como sucediera días pasados cuando una moto que intentaba esquivar el retén lesionó en una de sus piernas a un inspector de tránsito.

Este jueves el control se encontraba en el centro de la ciudad, en Avenida Moreno y Maipú, y otro de los integrantes de ese cuerpo resultó con lesiones en un hecho que involucró a un auto Fiat 147, cuyo conductor, al encontrarse con el operativo hizo caso omiso de las indicaciones y siguió su marcha.

De inmediato se produjo una persecución por calle Maipú con el uniformado a bordo de su moto, quien lo interceptó en Maipú y Dorrego.

El incidente involucró a un segundo vehículo, una camioneta Ford F 100, de propiedad de un oficial de Caballería, cuando, el infractor dio marcha atrás para esquivar la moto y continuar huyendo, es impactado por la Ford, resultando lesionado en medio de todo el inspector, cuya moto quedó debajo del vehículo menor.

Volver