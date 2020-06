Otro intento de “cuento del tío” invocando a ANSES

14 junio, 2020 Leido: 1502

Un oyente de la radio contó esta mañana que un hombre al que describió “con acento cordobés”, y que se hizo llamar Juan Manuel Castillo, lo llamó al teléfono fijo de su casa e intentó, mediante diversos ardides en los que invocó a la ANSES, que fuera hasta un cajero automático probablemente a transferir dinero.



“Me fue pidiendo datos, preguntándome si alguien había cobrado el bono de 10.000 pesos en mi familia, incluso en la medida en que yo fui siguiéndole la corriente, decía verificar esos datos y colocaba una grabación igual a la que usa ANSES para atender las consultas telefónicas. Hasta que en un momento me pidió, y por supuesto no le di, el número de tarjeta de débito de mi mamá y me pidió que me acerque a un cajero, sin cortar el teléfono, y ellos me pasarían un código para operar”, relató.

