Otro punto a favor para la Policía: Notable avance de investigación de intentos de estafas telefónicas

23 febrero, 2026 524

Aunque nada se ha podido confirmar, se tiene la certeza de una investigación profunda de la Policía de Tres Arroyos para dar con una organización de estafadores virtuales.

Los mismos actúan desde el anonimato con ardides o engaños especialmente a personas mayores.

Se hacen pasar como que hablan en nombre de algún organismo oficial o particular tratando inicialmente de sondear a quien será su víctima para finalmente estafarla.

Con alguna excusa tratan de lograr un número con el que finalmente ingresan al whatsapp o a la cuenta bancaria y roban los saldos bancarios o la identidad del usuario, con la que sacan créditos.

Por eso se solicita a la población no aportar ningún tipo de datos a extraños aunque digan que pertenecen a bancos y organismos oficiales. Es todo con el mal propósito de producir un ilícito.

Se sabe que la Policía está a punto de desbaratar una organización importante.

