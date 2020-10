Otro robo de celular en la calle: esta vez a un niño de 2 años

15 octubre, 2020

Mirella, madre de un niño de 2 años al que le arrebataron el teléfono en la calle, dialogó con LU 24 para denunciar públicamente el hecho. En este sentido relató que “esto fue hace dos días, yo estaba limpiando adentro de la casa y el nene salió afuera con el teléfono y entró corriendo asustado y tartamudeando”.

“Lo calmé, no encontramos el chupete del nene y no nos dimos cuenta de lo que había pasado. A la hora me piden un permiso del teléfono y el nene no estaba con celular”, indicó.

“Al ratito nos abren otra cuenta y nos piden autorizar, ahí rechacé que no puedan abrir la cuenta, ahí le mandé un mail para que me lo devuelva, porque el teléfono tiene rastreador y yo le digo que sé dónde está”, explicó la mujer, al tiempo que agregó que “el teléfono estaba ubicado en Talcahuano y Rodríguez Peña, le digo que voy a buscar el celular y me pide $3000, fui al lugar y esa persona ya no estaba”.

“Llamé a la policía y no pudieron hacer nada, el teléfono andaba dando vueltas y era difícil de localizar. La policía se demoró un poco en llegar”, finalizó.

