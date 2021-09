Le robaron la cartera cuando se dirigía a su casa

26 septiembre, 2021

Este domingo, a las 21 hs. aproximadamente, María Magdalena Benítez fue víctima de un robo cuando se dirigía a su casa. Un delincuente desconocido la increpó y le robó la cartera del canasto de su bicicleta, en la cual llevaba la billetera, un teléfono celular y anteojos recetados.



El hecho ocurrió en calle 9 de Julio, entre Solis y Castelli. Benítez dijo a LU 24 que “me robaron la cartera de la bicicleta, yo venía para mi casa, no lo vi y cuando me quise acordar lo tenía al lado”.

“Era una persona joven, venía en bicicleta, con barbijo y una campera rayada. Hice la denuncia pero ahora no sé cómo continua, no me dijeron más nada”.

