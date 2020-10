Otro robo en Reta: “me resulta extraño que esta situación no se pueda manejar”, dijo el damnificado

28 octubre, 2020 Leido: 46

Otro turista que llegó a Balneario Reta hace varios años en busca de tranquilidad fue víctima de un robo, y su amarga reflexión al respecto apunta a que “el paraíso soñado ya dejó de serlo”. Daniel Lenge es propietario junto a sus hijos de los departamentos ubicados en calle 56 entre 31 y 33, donde el viernes 23 de octubre desconocidos ingresaron y se llevaron dos televisores y dos microondas, entre otros elementos del equipamiento de los inmuebles.

Lenge proviene de Gorostiaga, un pueblo de 300 habitantes cercano a Chivilcoy, y decidió acercarse a Reta en busca de la misma seguridad que tiene allí donde vive. “Acá somos 300 personas y nadie roba, nos conocemos todos. Y Reta era igual, pero algo cambió. Se ve que ya alguien no es tan bueno. Hace años que voy allí, mi hijo tiene una casa donde prácticamente vive, más que en Buenos Aires. Y el viernes, gente conocida nos contó que los delincuentes levantaron las cortinas y entraron por las ventanas”, dijo a LU 24.

Lenge expresó su malestar que, según indicó, “lo hicimos con sacrificio y con cariño, para los hijos y los nietos, y sobre todo con tranquilidad, que era lo que buscábamos cuando llegamos a Reta. Y esto, si bien me perjudica económicamente, lo que más me provoca es tristeza. Porque siempre voy incluso en pleno invierno, tengo amigos, me junto en el taller mecánico de Emilio. Pero ahora no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Esto es triste. Le robaron a Dante, que tuvo que cerrar su negocio, hace pocos días destruyeron una cabaña… Esto no puede ser. Ahí se sabe todo, me resulta extraño que esta situación no se pueda manejar”, se planteó.

