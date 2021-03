Otro robo en una vivienda de Claromecó: una cámara de seguridad tomo imágenes del ladrón

Un robo se produjo el sábado por la tarde en una vivienda ubicada en 9 y 22 de Claromecó, sumándose así a otros hechos ocurridos con el mismo modus operandi durante el fin de semana pasado.

Según relató a LU 24 la damnificada, Cristina Grecco de Abraham, el delincuente ingresó entre las 16 y 17 horas a su casa mientras se encontraba en la playa y estuvo alrededor de 17 minutos, datos que pudo precisar gracias a una cámara de seguridad del vecino.



Dijo que se trataba de una sola persona que entró por la ventana del patio, revolvió toda la casa y se llevó una notebook. “Volví de la playa a las 20 horas, todavía no se me pasan los nervios de la imagen que tuve. Cuando vi la luz encendida del baño enseguida me di cuenta que algo había pasado”, expresó.

La denuncia fue realizada en la estación policial de Claromecó, y estuvo trabajando en la casa personal de la DDI. Hoy estuvo otro jefe policial revisando la cámara de seguridad y obtuvo la imagen del ladrón (foto). Contó que “se trata de un muchacho joven con una malla azul y lentes, barbijo y gorrito, así que la cara es bastante difícil de ubicar para mí”. También manifestó que al ladrón se lo ve salir por el portón “como si fuera un habitante de la casa”.

