Ouwerkerk criticó a Felipe Solá y aseguró que “los productores volverán a la soja”

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa ALFA, Juan Ouwerkerk, criticó con dureza los dichos del exgobernador Felipe Solá en torno a un posible regreso de la Junta Nacional de Granos, y aseguró que “se quieren volver a aplicar recetas que no funcionaron y fueron desastrosas. Da mucha bronca porque este señor, que tan irresponsablemente sale a decir algo así, vive hace 30 años de la política. Y esto ya trajo consecuencias, porque miles de productores que estaban pensando en sembrar maíz, que es necesario en la rotación y es tan útil es porque se transforma en proteína animal al alimentar pollos, cerdos, novillos, hoy ya están pasándose a soja. Este año fue la primera vez que se produjo más maíz que soja, pero hoy el productor está pensando en volver a la soja”, sostuvo.



“No sé si es una idea trasnochada de Solá, pero sería importante que se lea nuestra historia reciente, cuando por querer pisar el precio del trigo y poner retenciones abusivas, se cayó estrepitosamente la producción”, argumentó Ouwerkerk, quien advirtió que en aquel momento “se hablaba de la incidencia del precio del trigo en el precio del pan, cuando en realidad esa incidencia no es más del 10%, y quedó demostrado cuando el valor del grano cayó la mitad y el del pan subió al doble”.

“Lo que queremos, si es que van a ganar los Fernández, es que apliquen políticas previsibles, pero por lo que vemos se está pensando en repetir lo mismo. Me resultaría raro pensar que gente del campo los votó, la realidad es que si bien se dice que el campo le dio la espalda a Macri, aquí en Tres Arroyos no hay más que 1000 productores, y unos 60.000 habitantes en la ciudad. Los productores son unos 400.000 en todo el país. No puedo creer que la gente del campo no haya votado estas políticas, porque como nos dejaron producir, alcanzamos récords al pasar en tres años de 90 millones a casi 150 millones de toneladas en todo el país”, concluyó.