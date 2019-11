Ouwerkerk: “Ojalá que las retenciones aumenten de manera inteligente”

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Alfa, Juan Ouwerkerk, opinó sobre cuestiones vinculadas a la situación económica actual, como la liquidación de granos de cara a una posible suba de retenciones y a cambio de alguna ventaja fiscal para favorecer el incremento de las reservas, y al mismo tiempo se mostró preocupado porque no se observan medidas de ajuste del gasto público en el corto plazo.



“Es difícil que el productor decida liquidar todo de golpe por una exención impositiva porque lo que generalmente se hace es vender en la medida que se necesitan adquirir insumos. Si el productor vende y tiene que quedarse en pesos, tiene que colocarlos a interés y en un momento como este es difícil. Una medida como esta de descontar las retenciones de lo liquidado del Impuesto a las Ganancias podría beneficiar al Gobierno, porque le daría un bolsillo gordo en el corto plazo, pero cuando venza el Impuesto a las Ganancias aparecería el déficit. Esto no lo está pidiendo el productor, es un ofrecimiento que las exportadoras le hacen al Gobierno, de liquidar la soja existente a cambio de una exención impositiva, pero hablamos de 14 millones de toneladas que si salen todas juntas al mercado terminarían por derrumbar el precio. Al mismo tiempo, sería una medida injusta con los pequeños productores que ya tuvieron que vender todo para comprar insumos para la siembra, mientras que favorecería a los que más tienen”, describió.

Ouwerkerk advirtió por otra parte que está claro que las retenciones subirán con el próximo gobierno, pero abogó “porque se haga de manera inteligente para que la producción no se caiga. Hoy la soja tiene un 25% de retenciones y el trigo, maíz y girasol un 10%, por lo que hay un equilibrio que hace que la ecuación entre fina y gruesa sea sustentable en el largo plazo. Si se suben mucho las retenciones sobre trigo y maíz, inmediatamente muchos productores sembrarán soja porque lleva menos insumos y los alquileres son en soja. Habría que subir las retenciones adecuadamente para no quebrar la ecuación económica y que no se pierda la siembra de algunos productos”, puntualizó.

“Uno comprende como sector que tiene que seguir aportando porque el país está en crisis, pero gobierno tras gobierno no se escucha que nadie quiera tomar medidas para achicar el gasto público, siempre se sigue exprimiendo al privado y no sólo al campo sino también a las pymes, a la gente que trabaja sin cobrar grandes sumas por mes y pagando Ganancias, entre otros”, finalizó.