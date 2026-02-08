Pablo Escudero: “ya son 10 años que venimos a la Corvina” (audio)

El presidente de Policoop, Pablo Escudero, dialogó con LU 24, en el marco de Las 24 Horas de la Corvina Negra y destacó el trabajo de las ambulancias de la cooperativa en la costa y la renovación de la confianza: “ya son 10 años que venimos”.

Sobre el trabajo en equipo, expresó estar “contento de trabajar con la gente del club que confía en nuestro servicio. Todos los años buscamos la forma de mejorar el trabajo en conjunto”. Luego, en la misma línea, agradeció a “todo el equipo que está en Tres Arroyos atendiendo las emergencias”.

Acerca de las tareas realizadas en “Las 24”, Escudero detalló que “debemos asistir las emergencias, como sucedió ayer, y hacer los recorridos para asistencias básicas”.

Durante la jornada del sábado, Policoop debió asistir a un menor y a su padre, luego de que se vieran complicados por el mar peligroso (ver nota).

De esta manera, “Las 24” se desarrollan con tranquilidad, con el cuidado del personal de Policoop encabezado por su presidente.

