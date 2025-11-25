Padres de egresados descubrieron que el chofer que llevaba a sus hijos estaba drogado

Positivo para cocaína y marihuana fue el resultado del narcotest que le practicaron a un chofer de micro que transportaba alumnos que iban a su viaje de egresados. Fue descubierto por los padres, que luego de conocer el estado del conductor, lo atacaron a golpes.

Este martes, pasadas las 5, los chicos salieron desde Exaltación de la Cruz hacia su viaje de egresados con destino a Cariló, en un micro de la empresa Plusmar. Desde allí hicieron una parada en Escobar para que suban alumnos de otros colegios y después realizaron el mismo procedimiento en Munro. Fue allí donde los padres solicitaron el control.

El conductor se negó en reiteradas ocasiones a realizarse el narcotest por lo que tuvo que intervenir la policía. El test de alcoholemia, por otro lado, dio negativo.

Desde la empresa responsable del viaje enviaron un segundo chofer, pero no tenía las horas de sueño suficientes para poder hacerse cargo de conducir, por lo que finalmente llegó un tercero y después del mediodía los jóvenes partieron hacia Cariló.

