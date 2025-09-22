Palermo: Robó dos gansos de los Lagos y los llevó a su pileta (videos)

22 septiembre, 2025 0

Un joven de alrededor de 20 años, en complicidad con al menos dos personas robó dos gansos de los Lagos de Palermo, y los llevó a la pileta de su casa.

Los videos muestras como ocurrió el hecho, primeramente, arrojó migas de pan para que las aves salieran del agua, luego las tomó por el cuello y las cargó en un auto que lo esperaba. El rodado fue identificado, como los autores del suceso.

Los responsables de esta delictiva actitud compartieron su “hazaña” en redes sociales, situación que provocó repudio y sorpresa al mismo tiempo.

La policía actuó en consecuencia y estarían aprehendidos quienes llevaron a cabo esta crueldad, que, al decir de especialistas, puede provocar la muerte de los animales ya que fueron puestos en una pileta con cloro y les puede traer graves consecuencias ya que no es su hábitat natural.

Volver