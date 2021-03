“Pancho” Santarén: “la Municipalidad de Tres Arroyos no gastó un solo peso en la Fiesta del Trigo”.

17 marzo, 2021 Leido: 20

El presidente de la Fiesta Provincial del Trigo, Francisco “Pancho” Santarén, al realizar una conferencia de prensa a modo de balance de la 52º edición, que se desarrolló de manera virtual, destacó que “la Municipalidad de Tres Arroyos no gastó un solo peso”.

En principio, expresó que “cuando hicimos la apertura oficial el día jueves 11 ya arrancamos con más que el pie derecho porque se realizó la Mesa Redonda que tuvo una presencia importantísima en cuanto a lo político a nivel provincial y nacional, con los ministros de Desarrollo Agrario, Lic. Javier Rodríguez, y el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ing. Agr. Luis Basterra, y se contó con diferentes entidades agropecuarias, lo que dio un envión grandísimo”.

En cuanto a la programación emitida desde el viernes al domingo a través de redes sociales y los medios, dijo que “fue muy importante compartirla con una producción con la que se trabajó fuertemente. Hay que agradecerle a Daniel Galera (coordinador de Prensa y Comunicación), quien fue el director del contenido y ha hecho un trabajo impecable”.

Asimismo, explicó que “hicimos hincapié en la red social Facebook, donde en estos tres días llegamos a tener más de tres mil personas que nos vieron en vivo y estuvieron interactuando con nosotros. Eso tuvo un éxito muy grande. También a través de los canales de televisión y las radios”.

Además, indicó que por WhatsApp se recibieron alrededor de 380 mensajes por día.

“Armamos un estudio televisivo abajo del escenario de la Fiesta del Trigo, donde se hizo una gran puesta en escena, con una pantalla para interactuar y dos conductores, Raúl Guevara y Sofía Rodríguez, que hicieron un trabajo impecable porque fue televisión en vivo. Todo esto fue acompañado por los fogones e instituciones, cada una desde su sede. Para nosotros que hayan participado fue fundamental y hay que destacar que vendieron todo lo que hicieron”, agregó.

Agradeció, asimismo, a la Dirección de Cultura por las grabaciones previas y a los artistas locales que participaron de manera desinteresada como así también valoró la Espiga de Oro, el mayor galardón de la celebración, hecha por el orfebre “Perico” Medina.

“Todo esto es producto de una producción cien por ciento de la Fiesta Provincial del Trigo. Quería destacar, y ya lo ha dicho el intendente Sánchez, que la Municipalidad de Tres Arroyos no gastó un solo peso. Por eso agradezco a quienes nos permitieron hacer la fiesta: Cooperativa Agraria, Cooperativa de Cascallares, Cooperativa Rural Alfa, La Perseverancia Seguros y Molinos Tres Arroyos, quienes ya nos vienen acompañando de años anteriores y no dudaron un segundo en decir que iban a estar”.

“En el programa hubo entrega de diferentes premios jugando con la gente y también le quiero agradecer al Supermercado Vea, Diarco, Cooperativa Obrera, Casa Silvia, Naldo y Merlino. Por eso, de esta manera se autogestionó esta Fiesta Provincial del Trigo. En la Mesa Redonda le agradecemos a Luis Blanco S.A”, añadió.

“Hablar de esta organización es hacerlo de la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de Matías Fhurer, quiero agradecer a los empleados municipales y funcionarios que también se pusieron a disposición, al jefe de Gabinete Hugo Fernández y al intendente Carlos Sánchez, presidente honorario de la fiesta, que desde el día uno me dieron la confianza de poder llevarla a cabo con un gran equipo de trabajo, porque eso es la comisión de esta Fiesta, con gente de mucha experiencia y nueva”.

Por último, adelantó que se conformará una nueva Subcomisión de Vidriera para “decorar alegóricamente toda la ciudad a través del comercio” y tuvo palabras de agradecimiento para los medios de prensa que “se hicieron eco y fueron fundamentales”, finalizó.

Volver