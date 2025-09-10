Pánico en Mendoza: joven realizó disparos en un colegio y está atrincherada (video)

Una situación de pánico y tensión alertó este miércoles a las autoridades de Mendoza, donde una adolescente de 14 años ingresó armada a una escuela y efectuó dos disparos al aire. Según señalaron fuentes policiales, la alumna entró al establecimiento con un arma de fuego, disparó y luego se atrincheró en el patio del colegio. No se reportaron heridos.

El hecho ocurrió en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el departamento de La Paz. Fue cerca de las 9.30, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo. De acuerdo al relato de algunos testigos, antes de actuar, la adolescente habría pasado por el baño y desde allí salió con el arma cargada. Luego, apuntó fugazmente a algunos compañeros.

Frente a esta situación, las autoridades del establecimiento actuaron rápidamente y desalojaron de manera preventiva la institución. Según las primeras informaciones, trasladaron a los alumnos al Hospital de La Paz y solicitaron la presencia de los padres para retirarlos.



La menor cursa en 2º año de secundaria. Según medios locales, vive en el departamento de La Paz y su padre es policía en la provincia de San Luis. En este sentido, se sospecha que el arma que manipulaba -que sería una calibre 9 milímetros- podría pertenecer a su padre.

En el hecho intervino la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, quien está en el lugar mediando con la chica para que le entregue el arma, reportó Infobae.

Asimismo, se solicitó la intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), junto a agentes policiales y funcionarios judiciales, que se movilizaron rápidamente a la escuela. Además, arribaron representantes de la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Cerca de las 11.30, los especialistas del GRIS y la fiscal habían comenzado una mediación con la adolescente. Según señalaron a este medio, trataban de negociar con la adolescente para que saliera del colegio sin poner en riesgo su vida.

Según testigos recabados por medios locales, la menor habría dicho que no va a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”.

Desde el ministerio de Seguridad de Mendoza, por su parte, solicitaron a la comunidad que evitara acercarse a la escuela para garantizar “la seguridad y el respeto hacia la menor”. En un comunicado oficial advirtió sobre la importancia de extremar los cuidados y evitar interferencias externas que pudieran agravar la situación.

“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados”, comunicaron.

Y agregaron: “Es fundamental mantener un marco de respeto. Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”.

El video donde se ve a la joven armada

Tras el episodio, se comenzó a difundir en redes sociales un video donde se ve a la adolescente caminando armada en la escuela.

Las grabaciones habrían sido realizadas desde la ventana de una de las aulas, cuya vista da al patio. Es allí donde hasta pasadas las 12:20 del mediodía la adolescente se encontraba atrincherada mientras las autoridades intentaban negociar con ella para que entregue el arma.

Según señaló Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, la mayoría de los chicos evacuados de la escuela fueron atendidos por nerviosismo y para el mediodía ya habían sido retirados por sus padres.

Sus propios compañeros, al describir a la joven, la describieron como una niña muy callada, con pocas amigas, y que en los últimos días se la había visto angustiada e incluso llorando.

