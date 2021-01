Paradojas de los ascensos policiales: Aguirre Reta es el único jefe “reconocido” en el ámbito de la ex Departamental

25 enero, 2021 Leido: 40

Los nuevos ascensos policiales dispuestos por el Ministerio de Seguridad en las últimas horas, y a los que tuvo acceso LU 24, revelan al menos algunas paradojas. El ahora comisario Nelson Aguirre Reta (jefe de la Comisaría Primera de Tres Arroyos) fue el único reconocido de los que ocupan cargos jerárquicos en el ámbito de la ex Departamental con sede en esta ciudad. No hubo ascensos para el jefe de la Policía Comunal tresarroyense, comisario Flavio Ceglie; ni para su par en Adolfo Gonzales Chaves, comisario Daniel Dupuy, ni tampoco para el titular de la Policía Distrital de Coronel Dorrego, comisario José María Medina.

Sin embargo, sí hubo un ascenso para el ahora comisario Ariel Morales, quien en su momento fuera desplazado de la jefatura de la Comisaría Primera de Tres Arroyos, en 2016, cuando se produjo la polémica salida de la cúpula policial local en pleno escándalo por los robos de la banda de los “techeros”. Tras ser acusados de “liberar zonas”, Morales fue apartado de la función policial junto al entonces jefe de la Policía Comunal, Hernán Aranzábal –ambos fueron reincorporados al año siguiente tras no impulsarse ninguna causa penal en su contra- y al ex jefe de la Departamental, Walter Caballero, que luego se jubiló.

Morales, que se desempeña en la Policía de Dorrego, fue ascendido de subcomisario a comisario del Subescalafón Comando.

Ascensos para las mujeres

En tanto, recibieron ascensos la comisario inspector María del Carmen Escujuri, que en adelante será comisario mayor; María Irazábal, segunda jefa de la dependencia de Drogas Peligrosas de Bahía Blanca, ahora comisario inspector; y a subcomisario del Subescalafón Comando la hasta ahora oficial principal Catalina Loza.

