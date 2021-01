Paro del campo: Ouwerkerk definió la medida del gobierno como “improvisada, no esperada, no consensuada”

Ante la medida del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca suspendiendo, temporalmente a partir de este miércoles el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de maíz con fecha de embarque anterior al 1 de marzo próximo, con el objetivo de asegurar el abastecimiento interno del cereal hasta que ingrese la cosecha de la nueva campaña.

Sin la adhesión de Coninagro, el resto de las entidades de la Mesa de Enlace iniciarán un cese de comercialización de granos a partir del lunes próximo, desde las 0 horas del lunes 11 hasta las 24 del miércoles 13 de enero, solicitando al gobierno que vuelva a evaluar la medida tomada.

Juan Ouwerkerk Presidente de la Cooperativa ALFA, dialogo esta mañana con LU24 sobre estas medidas, tanto de la del gobierno de la suspensión de exportaciones, como del sector agropecuario y afirmó que se trata de “una medida improvisada, no esperada, no consensuada y que seguramente no va a tener el resultado esperado porque esto ya se ha probado otras dos o tres veces anteriormente y no son medidas que resulten, esto no va a hacer que baje el precio del pollo ni el precio de la carne”.

“Sí lo que va a generar es probablemente es una desinversión el año que viene en la siembra de maíz y se va a volver a sembrar más soja si las condiciones siguen así” indicó Ouwerkerk, y también consideró que “lo malo de esta medida es que por ahí en el fondo puede ser hasta entendible lo que pasa es que se hace sin consenso y de forma precipitada”.

Manifestó, que tal vez lo que se detecta desde el sector agropecuario es que “otra vez el Estado interviniendo en el mercado de granos, que lo que hace es que genera una desconfianza total y si la medida se mantiene se va a volver a la famosa sojización que hubo hace unos años atrás cuando prácticamente desapareció prácticamente la siembra de trigo”.

“Si bien uno entiende la preocupación de que podría llegar a quedar poco maíz hasta los próximos meses, tendrían que ser medidas charladas y consensuadas” expresó el presidente de la Cooperativa ALFA de Tres Arroyos. Y en ese sentido agregó “si hubiesen llamado a las autoridades agropecuarias, si hubiesen hecho un censo más o menos real de cuanto maíz quedaba probablemente se podría haber tomado una medida consensuada y no generando este disturbio que ha generado esta medida tomada unilateralmente”.

Con respecto a la decisión del paro, definido como “cese de comercialización de granos”, por parte de las entidades agropecuarias, sostuvo que “un paro comercial de dos días es más un acto simbólico que una realidad, porque no va a perjudicar ni va a afectar a nadie” y lo caracterizó como “una alerta amarilla, un llamado de atención a ver si la gente del gobierno reacciona y se puede entablar un diálogo para consensuar una medida que sea en bien y en pos de la ciudadanía en general”.

Coninagro no adhiere al paro

A pesar de que el Presidente de Coninagro, declaró que esta postura de no adhesión no quiere decir una ruptura en la Mesa de Enlace, Ouwerkerk afirmó que se basó más que nada “por una cuestión de metodología”.

“Yo personalmente no estoy de acuerdo con no haber adherido al paro, porque en realidad si vos no estas apoyando lo que las otras tres federaciones están declarando, estas mostrando un signo debilidad, de que no está todo el frente unido en pos de una misma cosa, mas allá de que puede tener razón el presidente de Coninagro de que no es momento de hacer paros” indicó Ouwerkerk.

Para finalizar, el Presidente de ALFA afirmó que “nadie quiere un nuevo enfrentamiento o una nueva pelea en la condición social en la que está el país, hay que sentarse a conversar y llegar a un acuerdo”.

