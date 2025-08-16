Patrulla Urbana permitió recuperar una bicicleta robada

16 agosto, 2025 0

Este viernes, alrededor de las 22:15 horas, se recibió una alerta por un robo de bicicleta, ocurrido en inmediaciones de Matheu y Avenida del Trabajador. De manera inmediata, la Patrulla Urbana y las distintas fuerzas de seguridad desplegaron un operativo coordinado que permitió recuperar en tan solo diez minutos el rodado en cuestión.

El rápido accionar y la articulación entre móviles en la búsqueda fueron claves para dar con los responsables. Durante el procedimiento, se logró detener a una mujer involucrada en el hecho, mientras que su acompañante masculino se dio a la fuga y continúa siendo buscado.

La dueña de la bicicleta, junto a su familia, expresó su profundo agradecimiento a la Patrulla Urbana por la eficacia y el compromiso demostrado en el operativo.

Desde el municipio se destacó una vez más la importancia del trabajo conjunto y coordinado entre las distintas fuerzas de seguridad, que con dedicación y profesionalismo brindando respuestas rápidas y efectivas para cuidar a los vecinos.



