Pehuén Có: investigan pintadas satánicas y vínculo con el incendio de la capilla

1 noviembre, 2025 0

Luego de lo que fue el incendio de la capilla de Pehuén Có en la madrugada de este sábado, se inició una investigación por pintadas en distintos puntos de la localidad con mensajes satánicos.

El destacamento de Policía del balneario rosaleño labró actuaciones por varias pintadas con mensajes de carácter satánico, además se está detrás de las causas del origen del incendio de la iglesia de Pehuén Có.

Allí trabajaron peritos bomberos para determinar el origen del foco ígneo y se trata de establecer si existe algún tipo de vínculo entre estos dos hechos, según informa lanueva.com

