Pehuén Co: Un incendio destruyó la Capilla Sagrada Familia

1 noviembre, 2025 0

Un incendio destruyó esta madrugada, la Capilla Sagrada Familia de Pehuén Co. Se procuran establecer las causas del siniestro que ocurrió pasada la 1 de la madrugada en Avenida San Martín y Lauquen Mapu.

La policía investiga el origen de un incendio que esta madrugada causó la destrucción de la capilla Sagrada Familia de Pehuen Co. Al ser su construcción de madera, el fuego de inmediato tomó magnitud lo que provocó la caída del techo.

Dos dotaciones de Bomberos voluntarios trabajaron durante varias horas en el lugar para sofocar las llamas y evitar la afectación de propiedades linderas.

La Capilla Sagrada Familia fue construida en 1957 por la arquitecta Beatriz Marseillá. La construcción de las paredes se realizó con las piedras que se traían como lastre en las bodegas de un barco llamado La Soberana, que encalló en 1879 cerca del balneario.

En 2004 comenzaron las obras de ampliación para incrementar su capacidad inicial, finalizadas justo a tiempo para celebrar los 50 años de existencia del templo.

fuente y fotos: lanueva.com

Volver