Pelea fatal entre adolescentes en Necochea: un muerto

3 noviembre, 2025 0

Un adolescente de 15 años falleció este sábado tras haber sido apuñalado en la ingle durante una pelea ocurrida en la madrugada frente al complejo Casino en Necochea.

Según fuentes policiales citadas por el portal Cuatro Vientos, ahí, y por causas que investiga la Justicia, se desató una pelea entre varios jóvenes y en medio del enfrentamiento, uno de ellos, de 17 años, habría atacado con un arma blanca a la víctima, provocándole una profunda herida en la zona inguinal.

De inmediato y con la intervención del SAME necochense que acudió en la asistencia, trasladó al menor al Hospital Ferreyra, donde fue operado, pero pese a los esfuerzos de los profesionales, murió en horas de la tarde.

El presunto agresor, detenido en Batán

El supuesto atacante, también menor de edad, fue aprehendido en el lugar del hecho y trasladado al Centro de Contención de Menores de Batán, donde permanece detenido a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada en principio como “homicidio calificado por el uso de arma blanca”, con intervención de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial de Necochea.

Fuentes judiciales indicaron que la investigación recién comienza y no se descarta que otras personas hayan participado en la pelea, o presenciado el ataque.

En las próximas horas se tomarán declaraciones y se analizarán las pruebas recolectadas en el lugar, entre ellas un cuchillo y un punzón hallados enterrados en la arena junto al murallón.

