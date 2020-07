“Peleó por su vida” dijo el abogado del jubilado que mató a balazos a un ladrón en Quilmes

El pasado sábado, un jubilado de 71 años mató a balazos a un ladrón que entró a su casa para robarle. El violento episodio se registró en el distrito bonaerense de Quilmes, en el sur del conurbano. El anciano, que se llama Jorge Adolfo Ríos, recibió la prisión domiciliaria, luego de ser imputado por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. El hecho generó mucho revuelo en las redes sociales.

Luego, y con el correr de las horas el fiscal Ariel Rivas, que entiende en el caso, decidió agravar la acusación, en tanto que el acusado se negó a declarar. En las últimas horas, Rivas y el juez de Garantías de Quilmes, Martín Nolfi, decidieron concederle al imputado la prisión domiciliaria.

El abogado de la familia Ríos, Marino Aparicio, habló con LU 24 al respecto y explicó que “tenemos tres testimoniales de vecinos de Jorge Ríos que aportarán lo que vieron esa noche. Espero que Jorge se vaya recuperando de a poco porque le dio un infarto cuando estaba en la Comisaría de Quilmes”.

“Hubo cinco disparos dentro de la casa de él y también en el jardín cuando estaba peleando por su vida, tres impactaron en partes de construcción y dos son los que recibe el delincuente y uno de esos disparos le pega en la aorta y se desangra”, manifestó.

“Son barras del Club Quilmes, los ladrones habían perdido los documentos en el forcejeo con Jorge en la casa. Para la tranquilidad de los que opinan cosas raras, los dos tiros fueron dentro de la casa, él sigue detenido con arresto domiciliario”, explicó el abogado.

Además Aparicio dijo sobre su defendido que “peleó por su vida, el no quiso para matar a nadie y no nació para matar a nadie. Le dio las condolencias a la familia del fallecido y dice que era su vida o la de ellos”.

“Ayer me entrevisté con el Fiscal general y le dije que esta causa está en condiciones de dictar el sobreseimiento, este hombre tiene muchos problemas de salud y esto le causa estrés”, sostuvo, al tiempo que agregó que la familia de Ríos ya puso en venta la casa.

